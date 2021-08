Sportklettern

Olympia - Sportklettern: Österreicherin Jessica Pilz rauscht über die Wand im Speedklettern

Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 steht die Qualifikation der Frauen im Speedklettern an. Mit dabei ist die Österreicherin Jessica Pilz. Nach einer guten Zeit im ersten Lauf kann sie sich im zweiten Durchgang noch steigern und klettert die Wand mit 15 Meter Länge in 8,51 Sekunden nach oben.

00:01:43, vor 43 Minuten