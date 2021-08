Sportklettern

Olympia 2021: Yannick Flohé klärt auf - so funktioniert die Kletter-Disziplin Lead

Klettern findet bei Olympia in einem Dreikampf statt. Die Athleten messen sich in den Disziplinen Lead, Speed und Bouldern. Eurosport-Experte Yannick Flohé erklärt am Analyse-Touchscreen, wie das Lead-Klettern funktioniert und welche Besonderheiten es dabei gibt.

00:00:42, vor 2 Stunden