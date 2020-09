Jonas Folge ergänzte: "Hoffentlich konnte ich mit meinen Vorstellungen einen starken Eindruck hinterlassen, dass es in Zukunft für mich in dieser Meisterschaft weitergeht."

Der 27-Jährige ist in dieser Saison in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) unterwegs und hat alle bisherigen sechs Läufe gewonnen. Der fünfmalige Grand-Prix-Sieger war 2017 beim Highlight seiner bisherigen Karriere in der Königsklasse MotoGP beim Heimrennen auf dem Sachsenring Zweiter geworden. Folger will im kommenden Jahr unbedingt wieder in einer Weltmeisterschaft starten.