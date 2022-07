Superbike

Superbike Tschechien: Toprak Razgatlioglu zieht der Konkurrenz den Zahn und feiert Doppelerfolg

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Most das zweite Hauptrennen für sich entschieden. Der Türke setzte sich in der Schlussphase des Rennens klar gegen Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) durch.

00:01:58, vor einer Stunde