Superbike

Tschechien: Petr Svoboda reißt Dirk Geiger und Kevin Sabatucci ins Aus - Schöne Szene nachd dem Crash

Bitterer Start in das erste Rennen der Supersport-WM 300 in Most: Petr Svoboda rutscht in Kurve eins der zweiten Runde weg und reißt Dirk Geiger sowie Pole-Setter Kevin Sabatucci mit ins Verderben. Schöne Szene: Die beiden unverschuldet Ausgeschiedenen umarmen sich.

00:00:58, vor 29 Minuten