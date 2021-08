In den letzten 20 Jahren hat Russland alle Goldmedaillen im Synchronschwimmen geholt.

Es scheint unwahrscheinlich, dass sich das dieses Jahr ändern wird.

Synchronschwimm-Legende Svetlana Romashina hatte am Mittwoch bereits im Duett mit ihrer Partnerin Svetlana Kolesnichenko Gold für das Team vom ROC gewonnen. Am Samstag ab 12:30 hoffen die beiden Olympiasiegerinnen darauf, dies in der Freien Übung mit der Gruppe zu wiederholen.

Bei der vorangehenden Technischen Übung am Freitag konnten die Schwimmerinnen vom Russischen Olympischen Kommitee mit 97,29 Punkten vorlegen und sind damit auf bestem Wege, ihren Titel wieder einmal zu verteidigen. Auf dem zweiten Platz in der Wertung liegt aktuell China (96,23), gefolgt von der Ukraine (94,26).

