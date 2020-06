Nach mehreren positiv getesteten Spielern, darunter Novak Djokovic, ist nun auch Goran Ivanisevic positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der ehemalige Wimbledon-Champion erklärte auf Instagram: "Leider bin ich nach zwei negativen Tests in den vergangenen zehn Tagen jetzt positiv auf Covid-19 getestet worden." Ivanisevic war bei der zweiten Adria-Tour-Station in Zadar Turnierdirektor.

Er fühle sich gut und habe aktuell keine Symptome, so der Kroate weiter. "Ich werde mich weiter in Selbstisolation begeben, so wie es bisher schon gemacht habe. Ich wünsche jedem, der infiziert ist, eine schnelle Genesung", fügte Ivanisevic an.

Adria Tour "Ich war schockiert": Thiem entschuldigt sich nach Adria-Tour-Teilnahme GESTERN AM 10:04

Noch vor wenigen Tagen machte der 48-Jährige allerdings Scherze. Auf dem Court in Zadar wurde Ivanisevic von den anwesenden Zuschauern ausgepfiffen. Daraufhin meinte der Kroate: "Tut mir leid, dass ihr mich ausbuht, aber ich bin nicht positiv."

Ivanisevic hatte auch Turnier-Initiator Djokovic in Schutz genommen. "Nach der Schlacht ist es sehr einfach, ein General zu sein", sagte der Ex-Profi gegenüber der "New York Times" und schob nach: "Jetzt wissen es alle besser und attackieren Novak. Er wollte eine gute Sache auf die Beine stellen, zum Wohle der Menschen."

Neben Djokovic und Ivanisevic wurden unter anderem auch die Adria-Tour-Teilnehmer Borna Coric, Grigor Dimitrov und Viktor Troicki positiv getestet.

Das könnte Dich auch interessieren: "Muss Djokovic die Hauptschuld geben": Thiem-Manager kritisiert Nr. 1

Play Icon WATCH Bruder verteidigt Djokovic: "Haben alles getan, um uns zu schützen" 00:01:09

Tennis Alle gegen Djokovic: "Was nun, US Open? Roland Garros?" GESTERN AM 12:34