Nick Kyrgios hat im Streit mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic nachgelegt. In einer Story bei "Instagram" äußerte sich der Australier kritisch über die Aussagen des Serben zur Adria Tour. "Erschreckend, dass manche Menschen überhaupt keine Verantwortung übernehmen", schrieb Kyrgios unter ein Bild der Teilnehmer der Adria Tour: "Eine Gruppe von Albatrossen."

Djokovic hatte zuvor in einem Interview mit der "New York Times" die Ausrichtung des Turniers verteidigt. "Ich weiß, dass die Absichten richtig waren, und wenn ich die Chance hätte, die Adria Tour erneut zu machen, würde ich es wieder tun", sagte der 33-Jährige.

Er räumte allerdings auch Fehler ein. "Wir haben versucht, etwas mit den richtigen Absichten zu tun. Ja, es gab einige Schritte, die natürlich anders hätten gemacht werden können, aber werde ich ab jetzt für immer beschuldigt, einen Fehler gemacht zu haben? Ich meine, wenn das so ist, okay, dann werde ich das akzeptieren, denn das ist das Einzige, was ich tun kann", so Djokovic.

Bei der Adria Tour wurden mehrere Spieler und Betreuer, darunter neben Djokovic auch Grigor Dimitrov und Borna Coric, positiv auf das Coronavirus getestet. Die Kritik richtete sich weniger an die Veranstaltung selbst als daran, dass die Beteiligten auf und neben dem Platz keinen Abstand zueinander hielten und miteinander in einer Disco feierten. Kyrgios hatte bereits damals lautstarke Kritik an den Kollegen geäußert..

