Nick Kyrgios hat das Verhalten von Alexander Zverev scharf kritisiert. Anlass war ein weiterer Partybesuch des Deutschen, der sich nach den positiven Tests bei der Adria Tour in Quarantäne begeben wollte. "Ich wache auf und sehe wieder viele kontroverse Dinge. Aber die Sache, die für mich herausstach, war Sascha Zverev zu sehen. Wie egoistisch kann man sein?", polterte Kyrgios auf Instagram.

"Wenn man die Dreistigkeit hat, einen Tweet rauszuhauen, den man von seinem Management schreiben lässt und in dem man behauptet, sich für 14 Tage in Selbstisolation zu begeben und sich bei der Öffentlichkeit zu entschuldigen, weil man die Gesundheit vieler in Gefahr gebracht hat. Dann sollte man sich wenigstens auch für 14 Tage daran halten und drinnen bleiben", forderte der Australier auf seinem Social-Media-Kanal.

Am Wochenende war ein Video im Internet aufgetaucht, das Zverev in Monaco mit seiner Freundin Brenda Patea und vielen weiteren Personen auf einer Party zeigte - nur knapp eine Woche nach der Ankündigung, sich trotz eines negativen Tests bei der Adria Tour für zwei Wochen in Quarantäne zu begeben.

Der ursprüngliche Party-Post von Star-Designer Philipp Plein wurde mittlerweile wieder gelöscht, doch bis dahin hatte sich das Video schon im Internet verbreitet. Kyrgios kann diese Aktion überhaupt nicht nachvollziehen.

"Dann hol' dir doch deine Freundin für 14 Tage dazu. Das nervt mich wirklich. Diese Tennis-Welt regt mich echt auf. Wie egoistisch kann man sein?", regte sich der 25-Jährige auf, der selbst sonst oft für provokantes Verhalten bekannt ist.

Boulter übt ebenfalls Kritik an Zverev

Und auch Tennisprofi Katie Boulter war entsetzt. "Bitte sagt mir, dass ich das falsch gesehen habe. Ich bin sprachlos", twitterte die Britin.

