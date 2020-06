Eine fast ungewohnte Szenerie in Zeiten der Corona-Pandemie bot sich zum Auftakt der von Novak Djokovic initiierten Adria Tour in Belgrad. Beim Auftaktmatch zwischen Grigor Dimitrov und Dusan Lajovic waren die Tribünen gut besucht, die gewohnten Mindestabstände konnten dabei allerdings nicht eingehalten werden. In Serbien sind Sportveranstaltungen mit Zuschauern seit dem 1. Juni wieder erlaubt.

Die Stars - unter anderem schlagen neben Novak Djokovic auch Alexander Zverev, Dominic Thiem oder Grigor Dimitrov auf - verzichten bei der Adria Tour auf eine Gage, der Erlös wird für den guten Zweck gespendet.

Schon am Tag vor Beginn der Einzelmatches kamen viele Zuschauer auf die Anlage, um sich das Doppel zwischen Djokovic/Jelena Jankovic und Nenad Zimonjic/Olga Danilovic anzusehen.

Adria Tour Adria Tour mit Zverev, Djokovic und Thiem live im TV und im Livestream bei Eurosport VOR 8 MINUTEN

Nach der Auftaktveranstaltung in Belgrad geht es in Zadar (20. bis 21. Juni), Montenegro (27. bis 28. Juni) und Banja Luka (3. bis 4. Juli) weiter. Darüber hinaus ist ein Show-Match zwischen Djokovic und Damir Dzumhur geplant, das am 5. Juli in Sarajevo über die Bühne gehen soll.

Eurosport berichtet live im TV bei Eurosport 2 und im Eurosport Player von den Events in Belgrad und Zadar.

Belgrad hatte bereits am Mittwochabend für Aufsehen gesorgt, als das Fußball-Derby zwischen Partizan und Roter Stern vor knapp 20.000 Zuschauern stattfand.

Play Icon WATCH Becker exklusiv: "Man fordert Unmögliches von Federer und Djokovic" 00:16:03

Play Icon

US Open US Open: Auch Zverev und Thiem äußern Bedenken VOR 2 STUNDEN