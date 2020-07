Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev steht offenbar vor einer Zusammenarbeit mit Ex-Tennisprofi David Ferrer, der im vergangenen Jahr seine Karriere beendet hatte. Wie die spanische "Marca" berichtet, wollen die beiden zunächst eine 15-tägige Probephase einlegen, um zu sehen, ob sie zusammenpassen. Spätestens zur Sandplatzsaison im September soll Ferrer den 23-Jährigen dann unterstützen.

Dann stehen mit den beiden Masters-Events in Rom und Madrid sowie den French Open in Paris gleich drei große Turniere auf Sand an. Bereits am Sonntag habe sich der Spanier auf den Weg nach Monaco gemacht, wo Zverev seinen Hauptwohnsitz hat, so die "Marca".

Ferrer wäre nicht der erste ehemalige Profi, der den jungen Deutschen als Trainer betreut. Ende 2017 arbeitete Zverev einige Monate mit Juan Carlos Ferrero zusammen. Dieser kritisierte den Youngsters hinterher allerdings für dessen Unpünktlichkeit, laut Zverev gab es von Ferrero in Richtung seines Team zudem unschöne Worte.

Auch Ivan Lendl coachte den Weltranglistensiebten für einige Zeit. Im vergangenen Jahr gingen die beiden allerdings wieder getrennte Wege. Aktuell wird Zverev von seinem Vater Alexander Senior trainiert.

