Sie gehören zu den Markenzeichen von Wimbledon: Die allseits bekannten Erdbeeren mit Schlagsahne. Doch da das Turnier diesen Sommer der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, finden die Erdbeeren eine andere Verwendung und zwar eine alles andere als schlechte. 200 Schälchen pro Tag gehen an den "National Health Service" für dessen Arbeit während der Pandemie.

"Nachdem die Championships abgesagt wurden, haben wir uns sehr darauf konzentriert, was wir für unsere lokale Gemeinde tun können, die durch die Coronakrise in Not gekommen ist", wird Richard Lewis, Vorsitzender des All England Tennis Clubs, bei "ESPN" zitiert.

Die insgesamt 26.000 für das Turnier eingeplanten Erdbeeren würden von Mitarbeitern des Tennis Clubs zubereitet und aufgeteilt. "Es war eine liebenswürdige, überraschende Geste für unsere NHS-Mitarbeiter, die unermüdlich arbeiten während der Krise", so Amerjit Chochan vom St. George’s Hospital.

Seit Ende Mai spendet der All England Tennis Club zudem bereits Essen für Menschen in Not. Laut "Tennisnet" sind bereits mehr als 5000 Mahlzeiten zusammengekommen.

