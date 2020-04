In der Zeit, in der Zverev unter Ferrero trainierte, konnte Deutschlands Nummer eins einige Erfolge feiern: So gewann er gleich das erste gemeinsame Turnier in Washington, welches gleichzeitig sein Premier-Titel bei einem Wettbewerb der 500er-Kategorie war. Außerdem siegte der Hamburger beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal. Doch der Durchbruch bei einem Grand-Slam-Turnier gelang Zverev mit Ferrero im Trainerteam nicht.

Der Grund für das Ende der Zusammenarbeit war letztendlich ein Streit am Rande der Australian Open 2018. Rund einen Monat später gab Zverev die Trennung bekannt. Der 23-Jährige äußerte sich damals mit deutlichen Worten: "Es gab Momente, da war er respektlos gegenüber dem gesamten Team."

Nach diesem Vorfall habe es keinen anderen Weg gegeben, als die Zusammenarbeit zu beenden, stellte der Hamburger damals klar. Ferrero holte daraufhin zum verbalen Gegenschlag aus und warf dem Deutschen Disziplinlosigkeit vor:

" Ich habe ihm vom ersten Tag an gesagt, dass es nicht in Ordnung ist, jeden Tag 20 oder 30 Minuten zu spät zum Training zu kommen und dass ihm ein wenig mehr Disziplin hilft, auch technisch besser zu werden. "

Ferrero über Zverev: Kein qualitativ hochwertiges Training

Das Verhältnis der beiden scheint immer noch angespannt zu sein. Der Ex-Trainer von Zverev blickte im Interview mit dem "3iGuales Podcast" auf die Zusammenarbeit zurück und wiederholte seine Kritik:

" Zverev war drei Stunden auf dem Platz, aber er konnte kein qualitativ hochwertiges Training für anderthalb Stunden leisten. Es gab immer wieder Proteste, Unterbrechungen, Wutausbrüche, einfach viele Ablenkungen. Damals sind wir aneinandergeraten wegen seiner mangelnden Pünktlichkeit und seines fehlenden Respekts gegenüber den Teammitgliedern. "

Die ehemalige Nummer eins der Welt verriet auch den Grund, wieso Zverev seiner Meinung nach noch kein Grand-Slam-Titel gewinnen konnte: "Um Federer, Nadal oder Djokovic und den Rest zu überflügeln, müssen sich Zverev und die anderen, die danach kommen, abseits des Platzes verbessern: von der Ernährung bis zur Fitness. Ich habe Zverev acht Monate trainiert und das erkannt. Er war es gewohnt, vor und zurückzugehen im Match."

Zu viel Ablenkung abseits des Platzes

Ferrero gibt zu bedenken, dass die Spieler abseits des Platzes zu viel Ablenkung hätten: "Anrufe, Social Media, Freunde, die plötzlich auftauchen. Sie albern auf Instagram herum statt sich voll auf Tennis zu konzentrieren, wie es in unserer Zeit üblich war."

Er fügte an:

" Viel Geld zu verdienen, wenn man jung ist, kann einem den Kopf verdrehen. Dann ist das Umfeld der Spieler ein Schlüsselfaktor. "

