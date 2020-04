Roger Federer, so scheint es, hat sogar bei Operationen das perfekte Händchen. Im Februar unterzog sich der Schweizer einer Knie-Operation, kurze Zeit später brachte das Coronavirus die ATP Tour zum Stillstand. Federer kann also in aller Ruhe am Comeback arbeiten, Weltranglistenpunkte verliert er nicht und auch die Konkurrenz kann keinen Boden gutmachen auf den 38-Jährigen.

"Das ist schon wieder sensationell", staunte Alexander Zverev über Federers perfekt gewählten OP-Termin. Eigentlich hätte der Maestro die eingeplanten Turniere von Dubai, Indian Wells, Bogota und Miami sowie die French Open verpasst, doch dieses Problem hat sich nun quasi von selbst erledigt.

Zufall oder Strategie? Wahrscheinlich von beidem etwas. Dass Federer beste Karten hat, sportlich relativ geschmeidig durch und aus der Krise zu kommen, hat aber noch weitere Gründe.

Darum sind die Big 3 im Vorteil

Aus Sicht vieler Profis und Experten nämlich sind arrivierte Topspieler wie Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic aus zwei sportlichen Faktoren im Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Erfahrung und Klasse. Toni Nadal, lange Zeit Coach seines Neffen Rafael Nadal und heute Turnierdirektor des ATP-Events von Mallorca, erklärte im Interview mit der Zeitung "Mundo Deportivo":

" Ein junger Spieler, der sich noch in der Aufbauphase befindet, ist nicht mit einem fertigen Profi zu vergleichen, der sicher schneller wieder in den Rhythmus seiner Karriere findet. "

Das zeige sich etwa bei Rafael Nadal, der es in ganz jungen Jahren "schwer hatte, den Ball wieder sauber zu treffen, wenn eine Woche lang nicht gespielt hat", so der 59-Jährige. Ganz anders die Situation heute. Der 12-fache French-Open-Champion könne "den Schläger drei Monate lang nicht in die Hand nehmen und hätte nach einer Woche oder zehn Tagen sein Gefühl wieder zurück".

Zverev: "Die Jungen müssen erstmal in Gang kommen"

Zverev sieht die Routiniers ebenfalls besser gerüstet, wie er im Interview mit der "Sport Bild" erläuterte:

" Sie haben mehr Routine und wissen genau, was sie tun müssen. Außerdem sind sie nach der Pause frisch. Die Älteren spielen ja auch immer zu Saisonbeginn besser. "

"Die Jungen", so Deutschlands Nummer eins, "müssen erst mal in Gang kommen und werden im Sommer und Herbst besser. Die Pause ist also eher für die Ältern ein Vorteil."

Alexander ZverevGetty Images

Die Sorge, aufgrund der Zwangspause nicht mehr an das eigene Topniveau heranzukommen sowie die Ungewissheit, wann und ob es in diesem Jahr weitergehen kann, bereitet vor allem den Spielern außerhalb der Top 10 beziehungsweise Weltspitze mehr Kopfzerbrechen. Jan-Lennard Struff, derzeit die Nummer 34 im Ranking, gab offen zu:

" Es ist schwierig, ohne Ziel zu spielen. Sonst war klar, du musst in zwei Wochen für ein Turnier bereit sein. Dann weiß ich: 'Ich arbeite jetzt daran, etwa am Aufschlag. Nun habe ich mich aber zum ersten Mal gefragt: Wofür mache ich das Ganze gerade? "

Es sei wichtig, sich schnellstmöglich im Training "mit Topspielern zusammenzutun, um das Niveau und die Intensität wieder aufzubauen", so Struff weiter.

Nadal wäre so ein Trainingspartner auf höchstem Level. Der Superstar hat überdies den Vorteil, mit seiner eigenen Tennis-Akademie auf Mallorca die perfekte Infrastruktur vor der Haustür zu haben, um sich auf den Tag X vorzubereiten, wenn es dann wieder losgeht.

Zverev trainiert wie immer, Halep hat den Schläger weggelegt

Zverev hat zwar keine eigene Akademie im Rücken, ist aber trotzdem in Florida in einer vergleichsweise luxuriösen Lage. "Ich wohne mit meinem Team und meiner Familie gerade in meinem Haus an der Saddlebrook-Akademie nahe Tampa. Dort habe ich einen eigenen Tennisplatz zur Verfügung und einen Schlüssel für das Gym", erzählte der 22-Jährige und ergänzte:

" Was das Training angeht, ist bei mir alles wie immer. Ich betrachte das jetzt als längere Off-Season. Etwas Besseres als zu trainieren habe ich zurzeit ohnehin nicht zu tun. "

Dermaßen gute Möglichkeiten haben allerdings beileibe nicht alle Top-Profis.

Video - Exklusiv | Becker ganz offen: "Dann wurde ich unruhig" 19:41

Simona Halep etwa, aktuell die Nummer zwei der Welt, muss sich stark einschränken. Gegenüber Eurosport erklärte die amtierende Wimbledon-Siegerin vor wenigen Tagen:

" Ich bin seit 22 Tagen zuhause und war seitdem überhaupt nicht draußen. Seit Februar habe ich keinen Schläger mehr in der Hand gehabt. Hier in Rumänien ist alles geschlossen, aber immerhin kann ich draußen laufen gehen, das ist erlaubt. Ich werde definitiv große Probleme haben, wieder in meinen Rhythmus zu kommen. "

Dennoch dürfte es Halep mit ihrer Klasse und aufgrund der großen Erfolge schneller als den meisten ihrer Konkurrentinnen gelingen, wieder voll da zu sein.

Finanzielle Not bei vielen Spielern

Neben sportlichen Aspekten und dem Blick auf die eingefrorene Weltrangliste beschäftigt das Gros der Spieler aber noch ein ganz anderes Thema: der Verdienstausfall. Die Rede ist natürlich nicht von Spitzenverdienern wie Federer, Nadal, Halep oder Naomi Osaka, sondern von denen, die weiter hinten stehen. Struff fordert daher spezielle Maßnahmen:

" Spieler von Position 100 bis 150 und aufwärts werden Probleme bekommen. Da muss auf jeden Fall Unterstützung kommen. Ich weiß zwar noch nicht woher, aber es muss auf geholfen werden. "

Es versteht sich von selbst, dass die Konzentration auf den Sport sehr viel schwerer fällt, wenn sie von Existenzängsten begleitet wird.

Video - Struff schlägt Alarm in der Coronakrise: "Den Spielern muss geholfen werden" 01:37

Wirft man die Meinungen der Spieler und Trainer sowie die finanziellen Rahmenbedingungen und die eingefrorene Weltrangliste in einen Topf, liegt der Schluss nahe: Je höher ein Spieler im Ranking steht und je mehr Erfahrung er hat, desto besser dürfte er mit der aktuellen Zwangspause zurechtkommen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Keine Rekordjagd für Djokovic: ATP friert Rankings ein