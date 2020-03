Zverev nutzt das Turnier in Indian Wells - die Challenger-Serie ist quasi die "2. Liga" hinter der ATP Tour - auch als Vorbereitung auf das Masters-Turnier in der kommenden Woche an gleicher Stelle (9. bis 22. März).

Indian Wells ist das erste Masters im Tenniskalender 2020. Neben Zverev werden auch der ehemalige Australian-Open-Halbfinalist Lucas Pouille (Frankreich) sowie die US-Amerikaner Jack Sock, Francis Tiafoe und Jack Sinner im Doppel aufschlagen. Ein Start im Einzel ist Zverev als Top-10-Spieler untersagt.

Dort geht neben Pouille mit dem Südkoreaner Hyeon Chung ein weiterer ehemaliger Australian-Open-Halbfinalist ins Rennen. Aus deutscher Sicht sind Dominik Koepfer, Philipp Kohlschreiber sowie Peter Gojowczyk im Feld mit dabei.

Olympiasiegerin im Einzel mit dabei

Bei den Damen sind Ex-US-Open-Siegerin Sam Stosur (Australian) und Rio-Olympiasiegerin Mónica Puig (Puerto Rico) im Hauptfeld vertreten. Für Deutschland sind Mona Barthel, Laura Siegemund und Barbara Haas vertreten.

Alexander Zverev hatte in der vergangenen Woche in Acapulco das Achtelfinale erreicht, verlor dort allerdings gegen Tommy Paul (USA) glatt mit 3:6 und 4:6.

Im Doppel schied er in Mexiko zusammen mit Bruder Mischa im Viertelfinale gegen das französische Duo Adrian Mannarino/Fabrice Martin mit 1:6, 4:6 aus. Mischa Zverev scheitere im Einzel in seiner Auftaktpartie am US-Amerikaner John Isner (3:6, 6:7).

Das könnte Dich auch interessieren: Titeljagd geht weiter! Nadal und Djokovic haben einen Lauf