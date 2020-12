Mitte des Jahres hatte Zverev den ehemaligen Profi David Ferrer als neuen Coach engagiert. "Ich bin ein Spieler, der Wiederholungen braucht. In dieser Hinsicht ist David perfekt für mich", erklärte der Deutsche im Sommer seine Entscheidung für den ehemaligen Top-Ten-Spieler.

17/12/2020 AM 07:56

Aktuell bereitet sich Zverev in seiner Wahlheimat Monte Carlo auf die kommenden Turniere vor. Schon Anfang Januar geht es mit den Antalya Open in der Türkei und den Delray Beach Open in Florida los.