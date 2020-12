Klar ist mit Blick aufs neue Jahr immerhin, dass es für Zverev, Jan-Lennard Struff und Co. die Option auf einen ersten Aufschlag schon ab dem 5. Januar geben wird, dann steigen zwei ATP-Turniere in Antalya/Türkei und Delray Beach/Florida. Nach der Einreise in Melbourne ab dem 15. Januar und zweiwöchiger Quarantäne folgt dann der Mannschafts-Wettkampf ATP Cup, bevor es beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres um Ruhm und viele Millionen geht.

Die deutschen Tennisprofis wollen in Australien gleich eine erste Duftmarke setzen. Michael Kohlmann, Chef der Männer im Deutschen Tennis Bund, versprüht Optimismus. Der 46-Jährige glaubt fest daran, dass Zverevs starke Saison 2020 mit dem Halbfinaleinzug in Melbourne und dem Finale bei den US Open erst der Anfang für den Weltranglistensiebten gewesen ist. Der 23 Jahre alte Hamburger mache in schwierigen Matchsituationen mittlerweile einen "reiferen Eindruck".