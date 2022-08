Des Weiteren habe er "noch keinen Druck aufgebaut" auf seinen rechten Fuß, in dem er Bänderrisse erlitten hatte: "Jetzt können wir weiterschauen."

Eine Prognose bezüglich seines Starts bei den am 29. August beginnenden US Open in New York wollte der 25-Jährige aber nicht abgeben. Dafür sei es "noch zu früh", sagte Zverev.

Beim Davis Cup Mitte September wolle er aber "zu 100 Prozent fit sein", erklärte er.

