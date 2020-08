Andy Murray hat auf "Instagram" darüber gesprochen, welchen Tennis-Profi er gerne trainieren würde und warum. "Roger Federer, weil ich eine Menge lernen würde und es sehr interessant wäre, mit ihm über Tennis zu sprechen und ihn trainieren zu sehen", antwortete der Olympiasieger von 2012 auf die Frage eines Fans und fügte mit einem mutmaßlichen Augenzwinkern an: "Und er würde viel gewinnen."

Die ehemalige Nummer eins und aktuelle Nummer 127 der Weltrangliste ging zudem auf einen Anhänger ein, der wissen wollte, wer denn Murrays Lieblingsspieler in den Top-Ten ist. "Ich habe es immer geliebt Rafael Nadal spielen zu sehen, großartige Energie, großartige Einstellung, großartiger Spieler", erklärte der Brite.

Jedoch ging der 33-Jährige noch über die Top 10 der Weltrangliste hinaus: "Auch Gael Monfils, erstaunlich, was er drauf hat und er zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht - genauso wie Nick Kyrgios, wenn er fokussiert bleibt."

Andy Murray hat nach den zahlreichen Absagen bei den US Open (31. August bis 13. September) eine Wildcard für das Grand-Slam-Turnier erhalten und wird nach den verpassten Veranstaltungen in 2017 und 2019 in diesem Jahr wieder in Flushing Meadows aufschlagen.

