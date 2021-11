Zuletzt hatte Kerber im Juli 2019 zu den besten zehn Spielerinnen der WTA-Tour gehört, insgesamt stand sie 34 Wochen auf Platz eins.

Dort thront Ashleigh Barty (Australien) in der 100. Woche. Diese Marke hatten zuvor nur Steffi Graf (377), Martina Navratilova (332), Serena Williams (319), Chris Evert (260), Martina Hingis (209), Monica Seles (178) und Justine Henin (117) erreicht.

Bei den Männern verkürzte der Hamburger Alexander Zverev nach seinem Turniersieg in Wien, dem 18. Titel seiner Karriere, den Abstand zum Dritten Stefanos Tsitsipas (Griechenland). Zverev schlägt in dieser Woche beim Masters in Paris auf, wo er im vergangenen Jahr das Endspiel erreicht hatte.

Der 24-Jährige ist zudem für das Saisonfinale in Turin qualifiziert, Kerber verpasste dagegen das Abschlussturnier der WTA-Tour in Guadalajara/Mexiko.

