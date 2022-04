Auch Ex-Boxchamp Oscar "Golden Boy" de la Hoya nimmt an dem Showturnier teil.

Als nicht unwahrscheinlich gilt, dass Ashleigh Barty künftig eine Golfkarriere anpeilt. Ihr Talent hatte sie im September 2020 angedeutet, als sie im Brookwater Golf Club nahe Brisbane den Titel bei den Frauen gewann. Auch im Cricket hat Barty bereits ihr Können gezeigt.

"Es ist eine so großartige Gelegenheit, gegen solche Größen des Sports anzutreten", sagte Barty vor der Veranstaltung im Liberty National Golf Club in New Jersey.

Dort gehen 28 Teilnehmer in den Teams USA und Rest der Welt an den Start. Betreut werden diese von den früheren Major-Siegern Fred Couples und Ernie Els.

Die Serie soll nach dem Auftakt in den USA auch in Europa, Asien und Bartys Heimat Australien Station machen.

(SID)

