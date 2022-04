Im März war Ashleigh Barty, australische Nummer eins der Weltrangliste, mit nur 26 Jahren zurückgetreten. "Das war für jeden überraschend von Ash. Aber sie hat alles erreicht" sagte Kerber.

"Sie wird ihren Weg gehen, sie hat ja nicht nur das Talent für Tennis, sondern auch für andere Sportarten, sie wird da auch erfolgreich sein", führte sie weiter aus.

In Stuttgart trifft die ungesetzte Kerber in der ersten Runde auf die Weltranglistensechste Anett Kontaveit aus Estland. "Es ist keine einfache erste Runde, ich habe die letzten beiden Male gegen sie verloren", so Kerber: "Ich schaue aber nicht so auf die Auslosung, sondern darauf, dass ich mein bestes Tennis spiele und das hier genieße."

(SID)

