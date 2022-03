"Mein Name wird in der nächsten Rangliste gestrichen", sagte die 25-Jährige auf einer Pressekonferenz in Brisbane, auf der sie sich zum ersten Mal nach ihrer Rücktrittsankündigung öffentlich äußerte. "Es wird eine spannende Zeit für die WTA-Tour mit einer neuen Nummer eins."

Die nächste Weltrangliste wird am kommenden Montag nach dem Ende des WTA-Turniers in Miami veröffentlicht.

Hinter Swiatek (5776 Punkte), French-Open-Siegerin von 2020, lauern die Griechin Maria Sakkari (5085) und die Tschechin Barbora Krejcikova (5033).

(SID)

