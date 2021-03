Tennis

ATP Acapulco - Alexander Zverev blickt nach Sieg gegen Alcaraz voraus: "Diesmal ist alles anders"

Alexander Zverev ist erfolgreich in das ATP-Turnier in Acapulco gestartet. Der 23-Jährige setzte sich gegen den spanischen Youngster Carlos Alcaraz glatt in zwei Sätzen durch. Nach dem Einzug ins Achtelfinale richtete der Australian-Open-Viertelfinalist den Blick nach vorne und hatte zudem noch ein paar lobende Worte für seinen Gegner parat.

