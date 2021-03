Tennis

ATP Acapulco: Top-Talent Carlos Alcaraz verrät:, was ihm Alexander Zverev am Netz sagte

Der spanische Shootingstar Carlos Alcaraz hat trotz seiner Erstrundenniederlage beim ATP-Turniers in Acapulco gegen Alexander Zverev durchaus Eigenwerbung betrieben. Im Anschluss verriet der 17-Jährige, was Deutschlands Topspieler ihm nach dem Match am Netz sagte.

00:00:47, vor 2 Stunden