Und das alles nur, weil er mit einigen Entscheidungen bei der 2:6, 6:4, 6:10-Niederlage im Doppel gegen Lloyd Glasspool und Harri Heliovaara nicht einverstanden war?

Für Àlex Corretja ist das immerhin ein Aspekt, um dem Eklat auch etwas Positives abzugewinnen. "Sascha hat so reagiert, weil er im Doppel gewinnen möchte. Manchmal hat man ja den Eindruck, dass die Einzelspieler sich nicht um das Doppel scheren. Er aber hat gezeigt, dass das bei ihm anders ist", erklärt der zweimalige French-Open-Finalist im Gespräch mit Eurosport.

Nichtsdestotrotz sei das Verhalten der deutschen Nummer eins "inakzeptabel" gewesen. "Er hat eine Linie überschritten. Es besteht kein Zweifel daran, dass er aus dem Turnier genommen werden und sich entschuldigen musste. Zverev hat es an Respekt fehlen lassen gegenüber dem Schiedsrichter, dem Publikum, seinem Doppelpartner und dem Gegner."

Corretja: "Ich war geschockt"

Tatsächlich nahm Zverevs Doppelpartner und guter Kumpel Marcelo Melo die knappe Niederlage wesentlich entspannter hin, während der Hamburger sich gar nicht mehr einkriegen wollte. Den Frust kann Corretja verstehen, die Art, wie Zverev ihn kanalisiert hat, nicht.

"Ich war geschockt von den Szenen. Er hat mit dem Schläger nicht nur einmal irgendwie um sich geschlagen, sondern er hat es mehrfach wiederholt. Es ist eine Sache, wenn du dich über die Vorhand oder Rückhand ärgerst und dann dein Racket gegen die Bande schlägst. Eine ganz andere ist es, wenn du deine Aggressionen gegen einen Menschen richtest", mahnt Corretja.

Corretja: Zverev muss Lehren ziehen

Er selbst habe während seiner Karriere auch Schläger zertrümmert. "Darauf bin ich nicht stolz, ich bedaure das. Nur, manchmal sind die Emotionen so groß und du bist so in diesem Moment, dass es doch passiert. Das ist dann eben deine Art, mit der Enttäuschung umzugehen - und es ist dein Schläger", sagt Corretja. "Du kannst dich meinetwegen schlecht dir selbst gegenüber benehmen, aber nicht gegenüber jemand anderem", betont der 47-Jährige.

Zverev müsse nun die richtigen Lehren ziehen. "Er muss das bedauern und auch schlecht fühlen deshalb. Die Tenniswelt schaut zu, Kinder schauen zu - das kann so nicht weitergehen. Das muss Sascha jetzt verstehen und wir können das nicht akzeptieren."

