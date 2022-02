Zverev schrie den Schiedsrichter nach dem Erstrundenmatch lautstark an ("You fucking idiot" - du verdammter Idiot) und schlug immer wieder kräftig mit seinem Schläger an dessen Stuhl, nur knapp an den Füßen vorbei. Die Zuschauer quittierten die Aktion des 24-Jährigen, der seinen zertrümmerten Schläger im Anschluss verschenkte, mit lautstarken Pfiffen.

Die Verantwortlichen reagierten daraufhin und schlossen Zverev vom Turnier in Acapulco aus, wo er es im Einzel nach einem dramatischen Sieg gegen Jenson Brooksby (USA) aus rein sportlicher Sicht in die Runde der letzten 16 geschafft hatte. Achtelfinal-Gegner Peter Gojowczyk (München) ist damit kampflos eine Runde weiter.

Ad

Der Olympiasieger, der in Acapulco gleichzeitig Titelverteidiger war, verwandelte am Dienstag in einem denkwürdigen Match gegen Brooksby um kurz vor 5 Uhr Ortszeit seinen ersten Matchball zum 3:6, 7:6 (12:10), 6:2-Sieg, bei dem er mitunter zwei Matchbälle des US-Amerikaners abwehrte. Gleichzeitig sorgte Zverev gemeinsam mit seinem Gegner für einen neuen Rekord. Noch kein Match in der ATP-Historie endete später

ATP Acapulco Zverev und Brooksby schreiben Tennis-Geschichte - der Wahnsinn in Zahlen VOR 21 STUNDEN

In der jüngeren Vergangenheit hatte Zverev immer wieder betont, dass das Event in Acapulco (Mexiko) sein Lieblingsturnier sei.

Das könnte Dich auch interessieren: Kurzer Prozess: Nadal feiert glatten Auftaktsieg in Acapulco

(mit SID)

Matchball kurz vor 5 Uhr: Zverev siegt in historischem Duell

ATP Acapulco Mission Titelverteidigung: Das ist Zverevs erster Gegner in Acapulco 20/02/2022 AM 12:47