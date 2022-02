Tennis

ATP Acapulco: Rafael Nadal bezwingt Tommy Paul in Mexiko - Australian-Open-Sieger trifft auf Daniil Medvedev

Rafael Nadal steht im Halbfinale der Mexican Open in Acapulco. Mit einem 6:0, 7:6-Erfolg über den US-Amerikaner Tommy Paul gewinnt der Australian-Open-Sieger das Viertelfinale. Der Spanier legt damit den besten Start in ein Jahr in seiner Karriere hin. Der 35-Jährige gewann alle 13 Matches im Kalenderjahr. Im Halbfinale trifft Nadal auf die neue Nummer eins der Weltrangliste, Daniil Medvedev.

00:01:15, vor einer Stunde