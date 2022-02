Tennis

ATP Acapulco - Rafael Nadal kann Erfolgsserie kaum fassen: "Genieße jeden Moment"

Rafael Nadal gewinnt das Turnier in Acapulco und feiert damit den bereits dritten Sieg in diesem Jahr, den 91. seiner Karriere. Nach dem Match kann der Spanier seinen Erfolgslauf selbst kaum glauben. Der mallorquiner hätte sich noch vor wenigen Wochen nicht vorstellen können, "in dieser Situation zu sein". Er sei "sehr glücklich" und "genieße jeden Moment".

