Tennis

Rafael Nadal schlägt Daniil Medvedev im Halbfinale von Acapulco und steht im Endspiel - Highlights

Rafael Nadal hat das Finale des ATP-Turniers in Acapulco erreicht. Der 21-fache Grand-Slam-Champion setzte sich in einem umkäpften Halbfinale gegen die neue Nummer eins der Welt, Daniil Medvedev (Russland) mit 6:3, 6:3 durch. Der Spanier packte dabei speziell in den entscheidenden Phase sein bestes Tennis aus. Die Highlights im Video.

00:01:29, vor einer Minute