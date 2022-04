Im Doppel an der Seite des Brasilianers Marcelo Melo hatte der Hamburger in Mexiko 2:6, 6:4, 6:10 gegen Lloyd Glasspool und Harri Heliövaara verloren. Im Anschluss schlug Zverev mehrfach mit dem Schläger gegen den Stuhl des Schiedrichters.

"Zverev so zu sehen, wie er einfach seinen Schläger so nah am Schiedsrichter einschlagen lässt und ihn beinahe attackieren zu wollen - das war ungeheuerlich", sagte die Wimbledon-Siegerin von 2013 und fragte: "Wo ziehen wir da die Linie?"

Der Olympiasieger wurde mit einer Strafe von 40.000 Dollar belegt. Zudem wurden Zverev sämtliche Weltranglistenpunkte und das Preisgeld in Acapulco entzogen.

Zahlreiche Experten bezeichneten die Strafe als zu mild.

Bartoli zweifelt an Lerneffekt

Auch Bartoli kritisierte die Sanktion nun bei "Tennis Majors" als nicht angemessen.

"Die Strafe wäre für normale Menschen eine hohe, aber für Tennisspieler wie Zverev, der so viel auf und neben dem Feld verdient, war das nicht viel", erklärte die Französin und vermutete: "Ich denke nicht, dass er die Lektion lernt, die er lernen sollte."

Bartoli krönte sich 2013 zum Grand-Slam-Champion. Im Finale von Wimbledon bezwang sie die Deutsche Sabine Lisicki 6:1, 6:4.

