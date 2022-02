Nadal ließ bei seinem Auftaktsieg nichts anbrennen und gewann bei eigenem Aufschlag starke 36 von 40 Punkten. Einen Breakball gab es in der gesamten Partie für Kudla nicht.

Ganz anders dagegen der 21-fache Grand-Slam-Champion, der den US-Amerikaner in Satz eins früh zum 3:1 breakte und sich wenig später nach gerade einmal 38 Minuten den ersten Durchgang sicherte (6:3).

Auch im zweiten Satz änderte sich an der Dominanz des Favoriten wenig. Nadal zog mit zwei schnellen Break auf 4:1 davon. Nach gerade einmal 76 Minuten verwandelte der Spanier beim Stande von 5:2 schließlich seinen ersten Matchball und löste damit das Ticket für das Achtelfinale, wo er auf Kudlas Landsmann Stefan Kozlov trifft.

Der nachgerückte Amerikaner hatte sich am Dienstag im längsten Match der Turniergeschichte in Acapulco nach 3:21 Stunden überraschend gegen Grigor Dimitrov (Bulgarien) 7:6 (10:8), 5:7, 6:3 durchgesetzt.

"Es war ein positiver Start, ein guter Sieg in geradlinigen Sätzen. Das ist immer positiv für das Selbstbewusstsein", sagte Nadal nach seinem Erfolg. Es gäbe auch "ein paar Dinge, die ich besser machen kann, aber im Allgemeinen habe ich gut gespielt, also kann ich mich überhaupt nicht beschweren", betonte er.

Medvedev ebenfalls im Achtelfinale

Ebenfalls im Achtelfinale steht Daniil Medvedev, Nadals Finalgegner bei den Australian Open im Januar. Der an Nummer eins gesetzte Russe feierte einen glatten 6:3, 6:4-Auftaktsieg gegen Benoît Paire (Frankreich).

In der Runde der letzten 16 bekommt es der 26-Jährige nun mit Pablo Andújar aus Spanien zu tun. Medvedev könnte mit einem Turniersieg in Mexiko Novak Djokovic von der Spitze der ATP-Weltrangliste stößen.

Der Serbe tritt derzeit in Dubai an und startete dort nach seiner geräuschvollen Ausweisung aus Australien verspätet in die Saison. Am Mittwoch trifft Djokovic im Achtelfinale auf den Russen Karen Khachanov (16:00 Uhr im Liveticker ).

Tsitsipas gewinnt Tiebreak-Krimi

Stefanos Tsitsipas (Griechenland) musste sich in der ersten Runde dagegen ordentlich strecken, ehe er den Einzug in das Achtelfinale perfekt machte. Der 23-Jährige setzte sich gegen Laslo Djere aus Serbien in einem Tiebreak-Krimi 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) durch.

Daniel Altmaier scheiterte in Mexiko hingegen in der ersten Runde. Der Kempener unterlag dem Briten Cameron Norrie (Großbritannien/Nr. 6) 6:7 (5:7), 2:6.

