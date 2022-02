Novak Djokovic ist am Montag erfolgreich auf die ATP-Tour zurückgekehrt.

Der serbische Superstar, der aufgrund seiner verweigerten Einreise nach Australien und seiner Weigerung sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, in diesem Jahr noch kein Spiel bestritten hatte, gewann beim ATP-Turnier in Dubai gegen den Italiener Lorenzo Musetti sein erstes Match in diesem Jahr souverän mit 6:3, 6:3

Im Achtelfinale traf der "Djoker" auf den Russen Karen Khachanov. Nach einem bärenstarken Satz eins, schwächelte Djokovic in manchen Phasen des zweiten Satzes, behielt jedoch im Tie-Break die Nerven und gewann mit 6:3, 7:6 (7:2).

ATP Dubai Djokovic klagt vor Comeback in Dubai: "Habe momentan keine Wahl" 21/02/2022 AM 11:20

Der Liveticker zur Achtelfinal-Partie zwischen Djokovic und Khachanov zum Nachlesen:

Djokovic - Khachanov 6:3, 7:6 (7:2)

Kurz später ist es vollbracht, Djokovic nimmt dem Russen am Ende beide Aufschläge ab und holt sich am Ende den Sieg, dank eines stark verbesserten Tie-Break. Denn nach einem starken ersten Satz, folgte eine Schwächephase im zweiten Satz. Als er drauf ankam, war Djokovic jedoch zum richtigen Zeitpunkt wieder voll da und schlägt Karen Khachanov mit 6:3, 7:6 (7:2). Damit steht der Serbe im Viertelfinale und trifft auf den Tschechen Jiri Vesely, der den Spanier Roberto Bautista Agut besiegte.

Djokovic - Khachanov 6:3, 6:6 (5:2)

Khachanov verlangt dem Serben hier in Satz zwei wirklich alles ab und spielt sehr gutes Tennis. Nach einem hervorragenden Ballwechsel schlägt Khachanov einen verhältnismäßigen leichten Ball ins Netz und lässt sich anschließend auf den Boden fallen, Djokovic jubelt, die Arena ist außer sich, die zwei liefern eine klasse Show hier. Djokovic jedoch macht ernst und geht mit 5:2 in Führung.

Djokovic - Khachanov 6:3, 6:6 (3:1)

Zunächst bringt jeder seine Aufschläge durch, den ersten kleineren Fehler macht der Russe. Wieder ist es ein Stopp-Ball von Djokovic, der Khachanov in Bedrängnis bringt. 3:1 für Djokovic!

Djokovic - Khachanov 6:3, 6:6

Und so souverän Khachanov auf der einen Seite seinen Aufschlag durchbringt, so souverän macht Djokovic das auf der anderen Seite. Aufschlagspiel zu null, es geht in den Tie-Break.

Djokovic - Khachanov 6:3, 5:6

Jetzt zählt's, auch für Karen Khachanov. Und wieder zeigt der Russe ein dominantes Aufschlagspiel und geht mit 6:5 in Führung. Im Tie-Break ist er auf jeden Fall schon mal.

Djokovic - Khachanov 6:3, 5:5

Mittlerweile muss die Nummer eins der Welt wirklich um jeden Punkt kämpfen, Khachanov hält auch in den längeren Ballwechseln sehr gut mit und stellt wieder auf 30:30. In der wichtigen Phase jedoch macht der Serbe zwei wichtige Punkte und stellt auf 5:5.

Djokovic - Khachanov 6:3, 4:5

Djokovic reagiert, einen schier unmöglichen Punkt holt er mit einem klasse Passierball und stellt auf 30:0. Nach einem leichten Fehler von Khachanov hat Djokovic nun zwei Breakbälle. Den Ersten wehrt der Russe stark ab, beim Zweiten lässt Djokovic eine Rückhand zu lang. Dreimal kämpft sich Djokovic in den Einstand zurück und das erste Mal ist nach einem Fehler des Serben etwas Verzweiflung zu sehen. Khachanov geht mit 5:4 in Führung, wird dieses Spiel etwa nochmal spannend?

Djokovic - Khachanov 6:3, 4:4

Ganz konzentriert wirkt Djokovic in dieser Phase nicht, er lässt sich auch vor dem Aufschlag etwas länger Zeit, weil er merkt, dass Khachanov gerade gut im Spiel ist. Bei 15:15 lässt er seinen nächsten Doppelfehler folgen und gibt Khachanov etwas die Chance, ins Match zurückzukehren. Tatsächlich muss er wieder zwei Breakbälle abwehren, wie auch im zweiten Aufschlagspiel. Und den ersten Breakball nutzt Khachanov, die Faust der Russen kommt das erste Mal und auch die Fans machen sich lautstark bemerkbar.

Djokovic - Khachanov 6:3, 4:3

Khachanov gibt hier noch lange nicht auf und zeigt mittlerweile wirklich gutes Tennis. Um so ärgerlicher, dass er wieder einem frühen Rückstand hinterherläuft. Er zieht sein nächstes Aufschlagspiel durch, braucht jedoch ein Break. Der Druck ist nun wieder beim Djoker.

Djokovic - Khachanov 6:3, 4:2

Souverän ist anders, aber Djokovic macht den nächsten Schritt in Richtung Viertelfinale. Der Serbe spielt vielfältig, baut immer mal wieder einen Stop ein und variiert viel in seiner Schlagauswahl. Wieder ist Khachanov mit nah dran, doch Djokovic macht die richtigen Punkte zur richtigen Zeit, 4:2.

Djokovic - Khachanov 6:3, 3:2

Und das hat Khachanov mal gebraucht. Ein sauberes Aufschlagspiel zu null, das spart erstens Kräfte und gibt die Verantwortung wieder auf die andere Seite. Jetzt muss Djokovic wieder liefern, die letzten Aufschlagspiele waren alles andere als souverän.

Djokovic - Khachanov 6:3, 3:1

Immerhin etwas Applaus bekommt Khachanov nach einer starken Rückhand von Djokovic. Anschließend jedoch lässt der Serbe ihn mit einem super Stopp-Ball und einem wunderschönen Lob ins Leer laufen. Und ganz so souverän wirkte Djokovic auch eben im eigen Aufschlag nicht, und tatsächlich zeigt sich jetzt ein ähnliches Bild. Es gibt nach einem Vorhand-Fehler des Serben sogar die ersten beiden Breakbälle für Khachanov, diese wehrt Djokovic jedoch schnell ab. Doch Khachanov bleibt dran und erarbeitet sich mit einer Monster-Vorhand den dritten Breakball, den Djokovic wieder abwehrt und sich anschließend mit einem klasse Volley und einem präzisen Aufschlag über die Mitte das Spiel holt. Das längste Aufschagspiel bisher, Khachanov dürfte es Mut machen, dass es nicht sein eigenes war.

Djokovic - Khachanov 6:3, 2:1

Bei den Aufschlagspielen des Russen ist es das gleiche Bild. Kommt er mit seinem Ersten gut durch, hat er wenig Probleme die einfachen Punkte zu machen. Muss er jedoch über den Zweiten gehen, oder verzettelt sich in längere Ballwechsel, hat er wenig Chancen gegen Djokovic. Und genau das führt zum ersten Breakball des zweiten Satzes und diesen nutzt Djokovic direkt. Khachanov konnte das gute Momentum der letzten Minuten nicht mitnehmen und ist auch im zweiten Satz sehr früh in Rückstand.

Djokovic - Khachanov 6:3, 1:1

Auch wenn Djokovic hier letztendlich sein Aufschlagspiel durchbringt. Khachanov ist besser im Spiel und macht dem Serben das Leben deutlich schwerer als noch in Durchgang eins. Das erste Mal geht es sogar über den Einstand, doch Khachanov geht vorallem beim Zweiten von Djokovic nicht das komplette Risiko und wählt eher die sichere Variante. Das darfst du gegen den Weltranglistenersten nicht machen, Khachanov scheut noch zu sehr das Risiko, so kann Djokovic relativ leicht zum Ausgleich kommen.

Djokovic - Khachanov 6:3, 0:1

Den zweiten Satz beginnt Khachanov. Mit zwei guten Aufschlägen bringt er sich sofort in eine gute Ausgangsposition, Djokovic kontert jedoch mit einer starken Rückhand-Longline und profitiert dann von einem Vorhandfehler des Russen. 30:30 und wieder ist etwas Druck auf Khachanov, dieser bleibt jedoch cool und hat nach einer starken Rückhand Glück, dass Djokovic nur die Netzkante trifft. Führung für Khachanov im zweiten Satz.

Djokovic - Khachanov 6:3

Und tatsächlich kommt Khachanov etwas besser in die Ballwechsel und verlangt dem Serben immerhin etwas mehr ab, als in den vorherigen Spielen. Djokovic jedoch schlägt bei seinem zweiten Aufschlag einen hervorragenden Service-Winner und holt dann mit einer schönen Serve-and- Volley-Kombination den ersten Satz. Dominanter Auftritt, nur vier unforced Errors von Djokovic und das nach einer derart langen Pause. Beeindruckende Leistung bis hierhin, Khachanov hat bisher einfach nicht die Mittel gegen einen Djokovic in dieser guten Verfassung zu bestehen.

Djokovic - Khachanov 5:3

Khachanov muss dringend versuchen, seinen Aufschlag sauber auszuspielen. Das gelingt ihm in diesem Aufschlagspiel eigentlich gut, mit einem Service-Winner und seinem ersten Ass erarbeitet sich der Weltranglisten-26te Spielball und bleibt auch nach seinem ersten Doppelfehler konzentriert. Nur noch 5:3, jetzt muss allerdings was kommen vom Russen.

Djokovic - Khachanov 5:2

Djokovic lässt hier bei eigenem Aufschlag weiter nichts anbrennen und schafft es nun auch bei seinen zweiten Aufschlägen Druck auszuüben und den Russen zu Fehlern zu zwingen. Nächstes Spiel zu null, Djokovic marschiert hier unbeirrt Richtung ersten Satzgewinn.

Djokovic - Khachanov 4:2

Khachanov braucht dringend ein paar Punkte für sein Selbstbewusstsein. Doch selbst nach zwei guten Aufschlägen des Russen, ist Djokovic direkt da und nutzt jeden Fehler aus. Wieder muss Khachanov über 30:30 gehen, dann folgen jedoch zwei wichtige Aufschläge. Nur noch 4:2, besonders beim Aufschlag darf Khachanov nicht schwächeln, sonst wird er es heute ganz schwer haben.

Djokovic - Khachanov 4:1

Das ist bisher wirklich ein nahezu makelloser Auftritt von Novak Djokovic. Er gewinnt das nächste Aufschlagspiel zu null und lässt den Russen nicht ins Spiel kommen. 4:1 für den Serben.

Djokovic - Khachanov 3:1

Und das erste Mal geht die Tür zum Break ein wenig auf. Djokovic geht mit 30:0 in Front, auch weil Khachanov eine Rückhand leicht verschlägt. Dann zeigt er einen hervorragenden Volley und erarbeitet sich drei Breakbälle. Den ersten kann Khachanov abwehren, doch dann ist es passiert. Djokovic holt sich früh das erste Break, der Serbe ist auch der etwas aktivere Spieler.

Djokovic - Khachanov 2:1

Auch das nächste Aufschlagspiel von Djokovic startet gut, Khachanov jedoch schenkt dem Weltranglistenersten früh in der Partie nichts. Besonders über den zweiten Aufschlag muss Djokovic erstaunlich oft gehen, dann wittert Khachanov seine Chance. Bei Spielball für Djokovic gewinnt der Serbe den ersten längeren Ballwechsel und holt sich das 2:1.

Djokovic - Khachanov 1:1

Wie reagiert der Russe? Khachanov startet mit einem Doppelfehler, gewinnt danach jedoch die nächsten drei Ballwechsel mit guten Vorhand-Schlägen und einem fehler von Djokovic. Ziemlich souverän serviert er zum Ausgleich und zeigt, dass er direkt da ist.

Djokovic - Khachanov 1:0

Djokovic startet gut ins Match, schlägt einen Vorhand-Winner und reagiert auch nach einem Doppelfehler mit zwei Service-Winnern stark. Guter Start für den Serben!

Djokovic - Khachanov 0:0

Los geht's! Djokovic eröffnet mit seinem ersten Aufschlagspiel.

Djokovic - Khachanov

Die beiden Spieler haben den Centre Court betreten, in wenigen Minuten sollte es losgehen!

INFO - Ausgangslage

Djokovic hatte seit dem Chaos bei den Australian Open kein Spiel mehr gespielt. Sein Comeback gegen den Italiener Lorenzo Musetti jedoch verlief überraschend gut, Djokovic gewann souverän 6:3, 6:3 und ließ sich die lange Pause nicht anmerken. Khachanov hingegen musste gegen den Australier Alex de Minaur über drei Sätze gehen, gewann jedoch mit 6:3, 6:7 (1:7), 7:5. Die Frage wird sein, ob der Russe sein Spiel aufziehen kann, erst dann hat er eine Chance gegen den Djoker.

INFO - Herzlich Willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Dubai zur Achtelfinal-Partie zwischen Novak Djokovic und Karen Khachanov. Jan-Lucas Krenzer tickert das Duell für Euch live. Viel Spaß!

