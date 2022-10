Es geht - endlich - wieder aufwärts für Dominic Thiem.

Der Österreicher, inzwischen nur noch die Nummer 132 der Weltrangliste, rang Francisco Cerúndolo in drei Sätzen nieder.

Bereits in der Woche zuvor hatte er den Argentinier im Viertelfinale des ATP-Wettbewerbs von Gijón (6:4, 6:3) bezwungen.

In Antwerpen lieferten sich die beiden Kontrahenten ein merkwürdiges Duell. Thiem dominierte Satz eins, stand im zweiten Durchgang auf verlorenem Posten - und gewann einen engen dritten.

Nun allerdings wartet im Viertelfinale eine Art Angstgegner auf den 29-Jährigen. Alle bisherigen drei Vergleiche mit Hurkacz - 2019 in Miami, 2020 beim ATP Cup und in diesem Jahr in Metz - verlor der Österreicher.

