Goffin verwandelte seinen ersten Matchball nach 1:46 Stunden zum großen Coup gegen die Nummer eins - nach sechs Erstrundenniederlagen in Folge ein deutlicher Lichblick für den 31-Jährigen, der nur als Ersatz für den am rechten Knie verletzten Holger Rune (Dänemark) als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war.

Goffin hatte zuvor eigentlich in der Qualifikation 6:3, 6:7 (3:7), 6:7 (2:7) gegen den Italiener Luca Nardi verloren.

Alcaraz schlug hingegen nur 15 Winner im gesamten Match, bei seinen ersten Aufschlägen konnte er zudem lediglich 48 Prozent der Punkte holen und damit nicht dem Mitfavoriten Stefanos Tsitsipas (6:3, 6:4 gegen Mikhail Kukushkin) in die 2. Runde folgen.

Für den Spanier war das Turnier in Astana der erste Auftritt bei einem ATP-Event seit seinem Triumph in New York.

Im Davis Cup stand Alcaraz zudem seither für Spanien auf dem Platz. Dort war er unter anderem dem starken Kanadier Félix Auger-Aliassime (7:6, 4:6, 2:6) unterlegen

Auftakt nach Maß: Tsitsipas gegen Kukushkin ohne Probleme

Wesentlich besser machte der an Position zwei gesetzte Daniil Medvedev seine Sache.

Medvedev in 80 Minuten durch

Der Russe ließ gegen Albert Ramos Viñolas nichts anbrennen und setzte sich 6:3, 6:1 durch.

80 Minuten benötigte Medvedev, dann war die erste Hürde in Astana genommen. Der 26-Jährige durchbrach insgesamt viermal das Aufschlagspiel des Spaniers und wehrte den einzigen Breakball seines Kontrahenten ab.

Im Achtelfinale wartet nun entweder Sofia-Champion Marc-Andrea Hüsler aus der Schweiz oder der Finne Emil Ruusuvuori.

Ruud in Tokio raus - Kyrgios weiter

Auch Casper Ruud, der Final-Gegner des 19-Jährigen bei den diesjährigen US Open, ist früh ausgeschieden. Der Norweger unterlag beim Turnier in Tokio ebenfalls überraschend deutlich 3:6, 3:6 gegen den Spanier Jaume Munar (Nr. 58). "Das ist der größte Sieg meiner Karriere", freute sich der 25-Jährige.

"Meinem Körper fehlte einfach die nötige Energie, um zu gewinnen", sagte Ruud: "Ich freue mich jetzt auf die Regeneration zuhause und darauf, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen."

Topgesetzter Ruud scheitert an Auftakthürde

Zu Wochenbeginn hatte Ruud schon seine Position hinter Alcaraz im ATP-Ranking abgeben müssen. Stattdessen rangiert nun Rekord-Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal auf Platz zwei (5810 Punkte) hinter seinem jungen Landsmann (6740). Ruud liegt auf Position drei (5645).

Weiter in Japan ist dagegen der Australier Nick Kyrgios nach einem klaren 6:3, 6:1-Erfolg gegen Chun-Hsin Tseng (Taiwan).

Kyrgios macht kurzen Prozess mit Tseng

