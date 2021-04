Publiziert 25/04/2021 Am 20:04 GMT | Update 25/04/2021 Am 20:10 GMT

Am Samstag hatte Aslan Karatsev mit seinem 7:5, 4:6, 6:4-Erfolg gegen Lokalmatador Novak Djokovic für eine große Überraschung gesorgt.

Matteo Berrettini, der in Belgrad an Nummer zwei gesetzt war, hatte sich in seinem Halbfinale gegen den Japaner Taro Daniel 6:1, 6:7 (5:7), 6:0 durchgesetzt.

Für den Italiener ist es der erste Titel auf der ATP-Tour seit Juni 2019. Damals gewann er das Rasen-Turnier in Stuttgart.

Karatsev verpasste hingegen seinen zweiten ATP-Titel in diesem Jahr, nachdem er bereits im März in Dubai triumphieren konnte. Der 27-Jährige stellte mit seinem Finaleinzug in Belgrad jedoch erneut unter Beweis, dass sein sensationeller Halbfinal-Einzug bei den Australian Open im Februar keine Eintagsfliege war.

