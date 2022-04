Am Mittwoch hatten die Wimbledon-Bosse verkündet, dass russische und belarussische Sportler nicht am wichtigsten Turnier des Jahres teilnehmen dürfen - als Reaktion auf den Angriffskrieg in der Ukraine.

