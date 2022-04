Das aktuell stattfindende Masters in Monte Carlo war für den 28-Jährigen zu früh gekommen. Wolfgang Thiem, der Vater des US-Open-Siegers von 2020, hatte am Freitag gegenüber der österreichischen Presse-Agentur "APA" noch offen gelassen, ob sein Sohn in Serbien an den Start gehen kann.

Eine Entscheidung darüber solle kurzfristig fallen, erklärte Thiem senior, "um Montag herum". Nun scheint ein Start in Belgrad, dem Heimturnier des Weltranglistenersten Novak Djokovic, schon festzustehen.

Sicher ist zumindest, dass Thiem beim Event in Estoril ab dem 25. April antreten wird. Für das Turnier in Portugal erhielt der Österreicher eine Wildcard.

Thiem hatte erst Ende März nach einer knapp neunmonatigen Pause wegen einer Handgelenksverletzung sein Comeback beim Challenger-Turnier in Marbella gefeiert.

Dort verlor der ehemalige Top-Ten-Spieler allerdings in der ersten Runde und wurde kurz darauf positiv auf das Corona-Virus getestet

