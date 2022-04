Ganze fünf Partien bestritt Novak Djokovic in der laufenden Saison. Aufgrund seines Verzichts auf eine Impfung gegen das Coronavirus verpasste der Serbe unter anderem die Australian Open sowie die Wettbewerbe in Indian Wells und Miami.

Die fehlende Matchpraxis könne nicht einmal ein Ausnahmespieler wie Djokovic kompensieren, betont Àlex Corretja im Gespräch mit Eurosport. "Novak braucht - wie jeder andere Profi - Zeit. Selbst wenn er nicht verletzt war, so fehlt ihm doch der Rhythmus. Er braucht wieder diese Momente, in denen er Breakball gegen sich hat und entscheiden muss, wie er in diesem Moment aufschlägt", präzisiert der 48-Jährige, der 1998 und 2001 selbst zweimal im Endspiel der French Open stand.

Für Djokovic gehe es jetzt darum, den Fokus auf die physische Belastung zu legen, erläutert Corretja. "Novak muss das Gefühl durchstehen, dass ihm das Herz aus dem Leib springt - um sich dann schnell zu erholen. Er wird sich körperlich sehr anstrengen müssen, um seine Beine zu stärken. Auf Sand kommt es viel auf das Sliding an, Ballwechsel von vielleicht 30 bis 40 Schlägen sind an der Tagesordnung."

Grünes Licht aus Rom für Djokovic

Immerhin gab es für Djokovic positive Kunde aus Rom . Trotz fehlender Impfung darf der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger beim Masters in der ewigen Stadt antreten, wie der Präsident des italienischen Tennisverbands, Angelo Binaghi, bestätigte.

Ein extrem wichtige Etappe auf dem Weg nach Roland-Garros. Und doch dürfte es für den Branchenprimus nicht ganz einfach werden, bis dahin die von Corretja geforderten zehn bis zwölf Partien zusammenzubekommen.

