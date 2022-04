In Belgrad erzielte er nun sein bislang bestes Saisonergebnis. Fognini trifft am Samstag im Halbfinale auf den Sieger des letzten Viertelfinals zwischen dem Japaner Taro Daniel und dem an zwei gesetzten Russen Andrej Rublew.

Topfavorit bei dem mit 597.900 Euro dotierten Turnier bleibt Lokalmatador Novak Djokovic. Der Weltranglistenerste bestreitet am Samstag das zweite Halbfinale gegen den Russen Karen Chatschanow.

Das Sandplatzturnier in Belgrad hat Djokovic bislang dreimal gewonnen. 2009, 2011 und 2021 sicherte sich der 20-fache Grand-Slam-Sieger den Titel in seiner Heimatstadt.

