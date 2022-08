Tennis

ATP Cincinnati: Andy Murray setzt sich in Krimi gegen Stan Wawrinka durch - die besten Szenen

Andy Murray setzt sich beim ATP-Masters in Cincinnati in einem kräftezehrenden Drei-Stunden-Krimi gegen Stan Wawrinka durch (7:6, 5:7, 7:5) und trifft damit in der 2. Runde auf seinen Landsmann Cameron Norrie - die besten Szenen.

00:01:16, vor 42 Minuten