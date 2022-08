Tennis

ATP Cincinnati: Nick Kyrgios chancenlos gegen Taylor Fritz - Australier scheitert beim Masters in Runde zwei

Nick Kyrgios bleibt beim ATP-Masters in Cincinnati hinter den Erwartungen zurück und scheitert am US-Amerikaner Taylor Fritz bereits in der zweiten Runde (3:6, 2:6). Fritz genügen dabei lediglich 51 Minuten.

00:02:16, vor 19 Minuten