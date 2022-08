Tennis

Masters Cincinnati: Rafael Nadal verliert bei Comeback überraschend gegen Borna Coric

Rafael Nadals Comeback auf der ATP-Tour ist beim Masters von Cincinnati nicht nach Plan gelaufen - er verliert 6:7, 6:4, 3:6 gegen den Weltranglisten-152. Borna Coric. Bei Satzball Coric leistert er sich im ersten Satz einen Doppelfehler. Zwar gewinnt der spanische Routinier danach den zweiten Durchgang, muss sich am Ende aber geschlagen geben. So wird er vor den US Open nicht die Nummer eins.

00:01:29, vor 31 Minuten