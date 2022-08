Tennis

Daniil Medvedev wehrt sich gegen Beschimpfungen von Vater-Sohn-Duo in Montreal

Nach seiner Niederlage gegen Nick Kyrgios bei den Canadian Open in Montreal beschimpfte Daniil Medvedev ein Zuschauer, den der Russe sogleich konfrontierte. Das werde er auch in Zukunft machen, erklärte der 26-Jährige in Cincinnati.

00:00:41, vor 19 Minuten