Der Lohn war ein besonderes Duell für Zverev in der Nacht zum Samstag (0:00 Uhr). Gegen das Geburtsland seiner Eltern anzutreten und auf vertraute wie gefährliche Tourkollegen wie Daniil Medwedew und Andrej Rublew zu treffen, ist für die deutsche Nummer eins immer speziell. Ein Triumph beim ATP Cup würde ihm "alles bedeuten", sagte Zverev, warnte aber auch: "Wir haben mit Russland wahrscheinlich das härteste Team, das noch in der Auslosung übrig ist, mit zwei Top-10-Einzelspielern."

Das Aufeinandertreffen mit Serbien sollte dann ursprünglich einen Tag früher stattfinden, wurde nach dem positiven Corona-Test bei einem Mitarbeiter eines Quarantäne-Hotels aber verschoben, wie auch die weiteren Vorbereitungsturniere. Nun kam die Entwarnung. "Alle Tests, die gestern bei Quarantäne-Teilnehmern durchgeführt wurden, haben negative Ergebnisse gebracht", teilten die Verantwortlichen am Freitag mit - und die Profis können weiter am Feinschliff für die Australian Open ab Montag arbeiten.

Auch Angelique Kerber scheint immer besser in Form zu kommen, sie jubelte am Freitag über ihren Viertelfinaleinzug bei der "Grampians Trophy" nach einem glatten 6:4, 6:4-Erfolg gegen die gefährliche Tunesierin Ons Jabeur. Kerber, 2016-Siegerin der Australian Open, die in Melbourne 14 Tage lang eine strikte Quarantäne befolgen musste, will beim "Happy Slam" wieder angreifen und trifft in der ersten Runde auf die US-Amerikanerin Bernarda Pera (WTA-63.).