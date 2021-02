Nach einem Coronafall in einem Spielerhotel für die Australian Open fallen allerdings alle Spiele am Donnerstag bei den sechs Tennis-Turnieren der ATP und der WTA in Melbourne aus.

Auch das spanische Duell mit Griechenland fällt dem Corona-Fall zum Opfer. Der Zeitplan für Freitag wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Wie am späten Mittwochabend Ortszeit in Melbourne bekannt geworden war, hatte sich ein Mitarbeiter in einem der Quarantäne-Hotels in Melbourne mit dem Coronavirus infiziert.