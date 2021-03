Diese hatten den Spanier bereits in Down Under geplagt. Nadal hatte auch schon auf das Turnier in Rotterdam in der vergangenen Woche verzichtet. "Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht zu kommen und zu spielen. Aber ich denke nicht, dass ich schon bereit bin zu spielen", schrieb der 20-malige Major-Sieger und Weltranglistenzweite an die Adresse der Organisatoren in Dubai.

(SID)

