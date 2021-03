Publiziert 12/03/2021 Am 07:26 GMT | Update 12/03/2021 Am 07:40 GMT

Federer sagte via "Instagram": "Es war für mich großartig, auf die ATP-Tour zurückzukehren. Ich habe jede Minute genossen, die ich in Doha spielen konnte. Ein großes Dankeschön dem besten und treuesten Team, das mir geholfen hat, wieder so weit zu kommen."

Der 20-fache Grand-Slam-Sieger fügte hinzu: "Ich habe beschlossen, dass es das Beste ist, wenn ich zum Training zurückkehre. Deshalb habe ich entschieden, mich vom Turnier in Dubai nächste Woche zurückzuziehen."

Federer hatte nach dem Match gegen Bassilaschwili gesagt, er sei "noch nicht bei 100 Prozent, das kann ich fühlen und sehen." In Doha bestritt er seine beiden ersten Matches nach rund 13-monatiger Zwangspause mit zwei Knie-Operationen.

"Es war auch nie realistisch, dieses Turnier zu gewinnen, das wusste ich", sagte Federer: "Das Wichtigste: Es war kein Rückschlag, ich fühle mich gut und bin auf dem richtigen Weg."

