Dabei konnte Murray, der in den Dubai mit einer Wildcard ausgestattet wurde, im ersten Satz lange mit dem favorisierten Italiener mithalten.

Bis zum Stand von 5:5 brachten beide Spieler ihr Aufschlagspiel durch, ehe Sinner den 34-Jährigen zu Null breakte und damit für die Vorentscheidung in Durchgang eins sorgte (7:5).

Jenes Momentum nahm der Youngster in den zweiten Satz mit und holte sich gleich im ersten Aufschlagspiel von Murray das frühe Break zum 1:0. Wenig später zog Sinner dann sogar mit einem Doppel-Break auf 4:1 davon.

Nach 1:45 Stunden verwandelte er beim Stand von 5:2 schließlich seinen dritten Matchball und machte damit den Einzug in das Viertelfinale perfekt, wo er auf den an Nummer fünf gesetzten Hubert Hurkacz (Polen) trifft.

Rublev nach Satzrückstand weiter

Kurios: In der Doppel-Konkurrenz traten Sinner und Hurkacz in Dubai bis zum Achtelfinale gemeinsam an. Auf ihr Viertelfinal-Match gegen das Duo Filip Polasek (Slowakei) und John Peers (Australien) verzichteten sie jedoch. Hurkacz schaltete im Achtelfinale den Slowaken Alex Molcan (6:3, 6:2) aus.

Ebenfalls in der Runde der letzten Acht steht Andrey Rublev (Russland). Die Nummer zwei der Setzliste mühte sich gegen den Südkoreaner Soon-woo Kwon nach Satzrückstand zu einem 4:6, 6:0, 6:3-Erfolg.

Nächster Gegner des 24-Jährigen ist Mackenzie McDonald (USA), der sich gegen Filip Krajinovic (Serbien) 6:4, 7:6 (9:7) durchsetzte.

Djokovic kämpft um Viertelfinal-Einzug

Struff-Bezwinger Ricardas Berankis setzte indes seinen Siegeszug in Dubai fort. Der Qualifikant aus Litauen bezwang Alexis Popyrin (Australien) 6:4, 7:6 (9:7) und steht damit im Viertelfinale.

Dieses peilt auch der Weltranglistenerste Novak Djokovc an. Der 20-fache Grand-Slam-Champion trifft im Achtelfinale auf den Olympiasilbermedaillengewinner Karen Khachanov aus Russland.

