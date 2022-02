Der Olympiasieger schrieb er in seinem Story-Post bei Instagram weiter: "Ich bin nur von mir selbst enttäuscht. Es hätte einfach nicht passieren dürfen und es gibt keine Entschuldigung. Ich möchte mich auch bei meinen Fans, dem Turnier und dem Sport, den ich liebe, entschuldigen."

Ad

Nach dem 2:6, 6:4, 6:10 an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool und Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) im Doppel schlug der Hamburger insgesamt viermal mit dem Schläger gegen den Stuhl des Unparteiischen.

ATP Acapulco Ausraster in Mexiko: DTB-Vize Hordorff stellt sich vor Zverev VOR EINER STUNDE

Bereits während des Matches hatte Zverev Germani nach einer Entscheidung zuungunsten des deutsch-brasilianischen Doppels als "verdammten Idioten" bezeichnet.

Zverev vom Turnier in Acapulco ausgeschlossen

Die Verantwortlichen reagierten prompt und schlossen den 24-Jährigen wegen "unsportlichen Verhaltens" vom Turnier in Acapulco aus, wo er es im Einzel nach einem dramatischen Sieg gegen Jenson Brooksby (USA) aus rein sportlicher Sicht in die Runde der letzten 16 geschafft hatte.

Während für Zverev, der in Acapulco als Titelverteidiger antrat, das Turnier in Mexiko beendet ist, zog Achtelfinal-Gegner Peter Gojowczyk kampflos in die nächste Runde ein.

Zverev entschuldigt sich: "War eindeutig zu viel"

"Wie man weiß, gebe ich alles auf dem Platz. Gestern war es eindeutig zu viel. Ich werde die kommenden Tage nutzen, um über meine Taten nachzudenken und wie ich sicherstellen kann, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Es tut mir leid, dass ich Euch enttäuscht habe", entschuldigte sich Zverev abschließend.

Das könnte Dich auch interessieren: Ausraster in Mexiko: DTB-Vize Hordorff stellt sich vor Zverev

ATP Acapulco Tiebreak-Krimi: Tsitsipas bleibt in den entscheidenden Momenten cool VOR 4 STUNDEN